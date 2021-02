Colin Kazım’a ırkçı saldırı! ‘Türk olmaktan her zaman gurur duydum’

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen eski A Milli Futbol Takımı futbolcusu Colin Kazım Richards, İngiltere’de ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Ada’da artan ırkçılık dalgasından nasibini alan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, takımının Nottingham ile 1-1 berabere kalmasının ardından sosyal medyada linç edildi. Karşılaşmanın 84. dakikasında attığı golle takımının beraberliği kurtarmasını sağlayan Türk futbolcu, bu sezon Championship’te oynadığı 25 maçta 7. golüne ulaştı.

Siyahi ve Pakistanlıları aşağılamak için kullanılan “Paki” kelimesiyle hedef alınan tecrübeli futbolcuya ilk destek kulübü Derby County’den geldi. “Seninleyiz Colin” yazılı mesajda, “Oyuncularımızdan Colin Kazım’ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Derby County is disgusted to learn of the racially abusive messages Colin Kazim-Richards received via social media overnight.

We stand with you, Colin.

— Derby County (@dcfcofficial) February 27, 2021