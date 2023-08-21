Colley: Nasıl aut kararı verildi, anlayamıyorum

Beşiktaş'ın Pendikspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Colley, maç sonrası konuştu.

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Pendikspor ile sahasında 90+4’te yediği penaltı golünün ardından 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Omar Colley mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının tek golünü atan Colley, bir de iptal edilen golü hakkında konuştu. Masuaku’nun kullandığı korner sonrası arka direkte topu filelere gönderen tecrübeli stoper, topun dışarıdan geldiği gerekçesiyle gol sevincini yarıda kesti.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Colley, iptal edilen golün nedenini anlayamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Pozisyonu yeni gördüm, nasıl aut kararı verildi ve gol iptal edildi anlayamıyorum. VAR’ın var olma sebebi işleri kolaylaştırması, aslında bize yardım etmesi lazım. Gol aslında pozisyon.

Bu maçı burada bırakıp, sıradaki maça odaklanmalıyız. Bu skora takılıp kalamayız. İyi bir ilk yarı oynadık, kazanmamız gerekiyordu. Fırsatları değerlendiremedik.”

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