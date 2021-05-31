Copa America bir kez daha sahipsiz kaldı

Güney Amerika’da Copa America belirsizliği… Daha önce Kolombiya’da yapılması planlanan ancak ülkedeki corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle Arjantin’e verilen dev organizasyon, başlamasına iki hafta kala bir kez daha sahipsiz kaldı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Copa America’nın ev sahiplinin Arjantin’in elinden alındığını duyurdu.

CONMEBOL’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “CONMEBOL, mevcut koşullar altında Copa America’nın Arjantin’deki organizasyonunun askıya alınmasına karar verdi. Turnuvaya ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin teklifleri değerlendirmeye alınacak” denildi.

Alınan bu karar, Arjantin İçişleri Bakanı Eduardo de Pedro’nun C5N kanalına yaptığı açıklamanın ardından verildi. De Pedro, konuşmasında “Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile corona virüsü salgının son durumunu görüştüm. Halk sağlığının korunmasını göz önüne aldığımızda, Copa America’nın ülkemizde oynanmasının çok zor olduğunu söyleyebilirim” demişti.

KOLOMBİYA’DAN PROTESTOLAR NEDENİYLE ALINMIŞTI

Copa America’ya ev sahipliği yapacak olan Kolombiya’da yaşanan protesto gösterileri nedeniyle hükümet, turnuvanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Bu talebi değerlendirmeye alan CONMEBOL, Copa America’nın ertelenmemesine, ev sahibi ülkenin değiştirilmesine karar vermişti.

Kolombiya’da bir aydan uzun süredir devam eden vergi reformu tasarısı karşıtı protesto gösterilerinde 40’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Copa America’ya Arjantin’in ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Ancak Arjantin’de corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle turnuvanın ev sahipliği bu ülkeden de alındı. Arjantin’de corona virüsü vakalarının çok arttığı bölgelerde 22-30 Mayıs tarihleri arasında sıkı karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Dev turnuva için yeni ev sahibi aranmaya başlandı.