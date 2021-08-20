Cornelius 51 saniyede ‘merhaba’ dedi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Andreas Cornelius, Roma karşısında 51 saniyede gol atarak bordo mavili forma ile siftahını yaptı.

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Trabzonspor formasıyla siftahı Roma’ya yapan Cornelius, kalitesini gösterdi.

Maça kulübede başlayan ve 62:33’te Gervinho’nun yerine oyuna giren Danimarkalı golcü, sadece 51 saniye sonra topla ilk buluşmasında Peres’in ortasını nefis bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve bordo-mavililerin tur ümidini canlı tutmasını sağladı.

Bu, Cornelius’un Roma’ya kariyerinde attığı 3. gol oldu. Danimarkalı daha önce Atalanta ve Parma formaları ile de Roma ağlarını sarsmıştı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Cornelius şu ifadeleri kullandı; ”Tur için bir şey bitmedi. Roma’ya her şeye rağmen ümitli gideceğiz. Performansımızdan memnun olmalıyız. Sonuçlar da gelecektir. Avrupa’daki bütün turnuvalar önemlidir. Yola devam etmeye çalışacağız.”