Cornelius Beşiktaş’a yine gol attı! İtalya performansını geride bıraktı…

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor'da, Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, siyah-beyazlıları yine boş geçmedi.

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Trabzonspor’un sezon başında İtalya’nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor, Andreas Cornelius’u sezon başında İtalya’nın Parma Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısı ödeyerek transfer etti.

RİSKE DEĞDİ

Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarının ardından son olarak Türkiye’ye gelen Andreas Cornelius’un futbol kariyeri iniş ve çıkışlarla dolu. Geçtiğimiz sezon oynadığı Parma’da 30 maçta attığı tek golle sezonu kapatan Cornelius’un, ciddi analizler ve tartışmaların ardından bordo-mavili kulübe transferi gerçekleşmişti. Karadeniz ekibinde yeniden çıkışa geçen oyuncu 13 gole imza atarak 9 sezon sonra en iyi kulüp performansını yakaladı. Danimarkalı oyuncu ülkesinde FC Kopenhag formasıyla 2012-13 sezonda 32 maçta 18 gol atmıştı.

İTALYA PERFORMANSINI GERİDE BIRAKTI

Cornelius, 2019-20 sezonunda formasını giydiği İtalya’nın Parma kulübünde 26 maçta 12 gole imza atmıştı. Oyuncu, bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda ise 30 maçta 13 gole imza attı.

BEŞİKTAŞ’I BOŞ GEÇMİYOR

Trabzonspor’un en skorer oyuncusu olan Cornelius, Beşiktaş’ı ise boş geçmedi. Golcü oyuncu attığı 13 golün 2’sini siyah-beyazlılara karşı attı. İstanbul’da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü son dakikada atan Danimarkalı oyuncu Trabzon’da oynanan maçta ise oyuna girdikten sonra bordo-mavililerin tek golünü kaydetti.

EVİNDE 7 GOLÜ VAR

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 13 gole imza atan Cornelius, söz konusu gollerin 7’sini ise taraftarı önünde oynadığı maçlarda attı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakiplerine yenilmeyen Trabzonspor, 13 puan elde etti.

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