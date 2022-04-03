Cornelius: Üçlü oynayan takımlara bunu yapmaya çalışıyorum

Trabzonspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü kaydeden Andreas Cornelius, mücadelenin ardından konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor’da Andreas Cornelius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuna ikinci yarının başında dahil olup takımının tek golünü atan Danimarkalı forvetin sözleri şöyle;

“Oyuna girdikten sonra hocamız benden topu indirip, arkadaşlarıma servis yapmamı istedi. Elimden geldiğince takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkada üçlü oynayan takımlara karşı sürekli olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Arkaya sarkmaya çalışıyorum. Gol anında Hüseyin ile göz göze geldik ve arkaya doğru koşu yaptım.”

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