Corona aşısı çelişkisi… Fenerbahçe TFF’ye başvuru yaptı

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantı sonrası Süper Lig’de artan corona virüsü vakaları nedeniyle tüm futbolcuların aşılanmasına karar verilmişti. Toplantıda en alt ligden, en üst klasmana kadar her futbolcunun 1 ay içinde aşı olması kararlaştırılmıştı.

Fenerbahçe’de de futbolcular ve teknik heyete corona virüsü aşısı yapılacak. Corona virüsünü 6 ay içinde atlatanlar ise aşı olmayacak. Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcuları, kulübün sağlık sponsoru olan hastanede aşı olacak. Ancak TFF’nin sadece lisansı olanlara corona virüsü aşısı yapılmasını öngören kararı, çelişki yarattı. Takımla 24 saat birlikte olan personele aşı hakkı tanınmaması, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu nedenle Fenerbahçe, TFF’ye takımla birlikte çalışan personelin de corona virüsü aşısı olması için yazılı başvuruda bulundu.