Corona Süper Lig’i esir aldı! Önce Başakşehir, ardından Gaziantep…

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de yapılan corona virüsü testlerinde bir futbolcunun sonunun pozitif çıktığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde bir futbolunun daha pozitif çıktığı takımda, vaka sayısı 2'ye yükseldi. Turuncu-lacivertli kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

“Futbol A Takımı, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVİD-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.”

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GAZİANTEP DE VAKA AÇIKLADI

Gaziantep Futbol Kulübü’nde, Süper Lig’in 33. haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçı öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan corona virüsü testlerinde 2 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif çıkan futbolcuların ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.