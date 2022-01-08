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Corona Süper Lig’i vurdu! Kritik sayı 9…

Futbolda vaka sayıları arttı, Beşiktaş erteleme istedi ama sıkışık takvim federasyonu zorluyor.

Sozcu.com.tr
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Corona Süper Lig’i vurdu! Kritik sayı 9…

Büyük bir hızla yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle artan Covid-19 vakaları, futbolu fena vurdu. Son olarak Alanyaspor, takımdaki 7'si futbolcu 13 kişinin corona pozitif olduğunu duyurdu.

Önceki gün Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin yanı sıra 3 oyuncunun testinin pozitif olduğunu açıklayan, dün de 2 yeni vaka bildiren Beşiktaş, yarınki Rize maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu. Ancak sıkışık takvim yüzünden federasyon, bu talebe olumsuz yanıt verdi.

KRİTİK SAYI 9

TFF’nin Covid-19 ile ilgili yönetmeliğine göre, pozitif vakalar nedeniyle futbolcu sayısının 9'un altına inmesi halinde, müsabakaya çıkamamaları ile anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı veriliyor.

BASKETBOL DAHA KÖTÜ

Basketbolda Türkiye dahil erkek-kadın tüm yerel liglerde art arda maç ertelemeleri yaşandı.  EuroLeague'de de yeni yılın ilk haftası maçsız geçildi; 9 karşılaşma da ertelendi.

  • Süper Lig’de corona pozitif sayıları:
  • Alanyaspor: 7
  • Beşiktaş: 7
  • Galatasaray: 4
  • Antalyaspor: 4
  • Adana Demir: 1
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