Çorum FK Sakaryaspor’u tek golle geçti
Çorum FK, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u tek golle mağlup etti. Çorum FK'de Nalepa, gördüğü kırmızı kart sonrası oyundan atıldı.
Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Sakaryaspor’u 1-0 yendi.
Karşılaşmanın tek golünü 30. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti. Çorum FK, Nalepa’nın 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.
Bu galibiyetle Çorum FK puanını 12’ye yükseltti. Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.
- Stat: Çorum Şehir
- Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Egemen Savran
- Çorum FK: Ali Türkan, Ologo, Taure, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Gökhan Karadeniz), Suat Kaya (Dk. 63 Geraldo), Nalepa, Eren Aydın (Dk. 83 Berkay Can Değirmencioğlu), Murat Yıldırım (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk, Atakan Cangöz
- Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 87 Murat Cem Akpınar), Ndlovu (Dk. 74 Del Valle), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 87 Rashad Muhammed), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Dk. 83 Simon), Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım
- Gol: Dk. 30 (Penaltıdan) Ahmet İlhan Özek (Ahlatcı Çorum FK)
- Kırmızı kart: Dk. 76 Nalepa (Çorum FK)
- Sarı kartlar: Dk. 86 Erkan Kaş, Dk. 90+4 Sadık Arda Yılmaztürk (Çorum FK), Dk. 88 Erdi Dikmen, Dk. 90+3 Del Valle (Sakaryaspor)