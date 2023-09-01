Coutinho transfer haberi: Beşiktaş ve Real Betis Aston Villa’dan oyuncuyu almak istiyor!

Avrupa'nın devleri, Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Coutinho için kolları sıvadı. Beşiktaş ve Real Betis'in yanı sıra Katar ekibi Al-Duhail de oyuncunun peşinde. Transfer döneminin son saatlerinde heyecan dorukta.

Sozcu.com.tr

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Coutinho Aston Villa’da ihtiyaç fazlası ve kulüp onu mümkün olan en kısa sürede maaş yükünden çıkarmak istiyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusuyla bu yaz anlaşmak isteyen Katar ekibi Al-Duhail için Coutinho büyük bir hedef. Transfer penceresi Orta Doğu’da bir süre daha açık kalacağı için Katar ekibinin anlaşma yapmak için cuma günkü son tarihten sonra daha fazla zamanı var.

BEŞİKTAŞ VE REAL BETIS DEVREDE

Avrupa kulüpleri önümüzdeki 24 saat içinde oyuncuyla sözleşme imzalamak için girişimlerini sürdürürken Beşiktaş ve Real Betis’in Villa’yla temas halinde olduğu iddia edildi.

İki kulüp cuma günkü son transfer tarihinden önce Brezilyalı oyuncuyu Aston Villa’dan transfer etme olasılığını değerlendiriyor.

Real Betis önümüzdeki saatlerde oyuncuyla anlaşmaya varmak için yaratıcı yollar düşünüyor.

Premier Lig ekibi oyuncuyu transfer etmek istediği için Villa ile anlaşmaya varmak her iki kulüp için de sorun teşkil etmeyecek gibi görünüyor.

Asıl zorluk, henüz taliplerinden herhangi birine onay vermemiş olan oyuncuyu ikna etmekte yatıyor.