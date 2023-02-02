Cremonese, Roma’yı eleyerek İtalya Kupası’nda yarı finale çıktı

İtalya Kupası çeyrek finalinde, Cremonese deplasmanda Roma'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi. Ligde son sırada bulunan Cremonese son 16 turunda da Napoli'yi elemişti.

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İtalya Kupası’nda tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turunda bu akşam iki maç oynandı. Roma Olimpiyat Stadı’ndaki maçta, sarı kırmızılı başkent ekibi, Serie A’da kümede kalma mücadelesi veren ancak kupadaki performansıyla dikkati çeken Cremonese’yi ağırladı.

Konuk ekip, 28. dakikada Dessers’in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda Cremonese, Roma’da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik’in 49. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Kalan dakikalarda gol için yüklenen Roma, 90+4.dakikada Belotti ile skoru 2-1’e getirse de bu gol mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Cremonese, Roma’yı deplasmanda 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı. Ligde son sırada yer alan Cremonese, kupanın son 16 turunda da Napoli’yi eleyerek, büyük bir sürprize imza atmıştı. Cremonese 1986/87 sezonundan sonra ilk kez İtalya Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Cremonese, yarı finalde Fiorentina ile eşleşti

Günün diğer çeyrek final maçında, Fiorentina konuk ettiği Torino'yu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Müsabakada Fiorentina'nın gollerini, 65. dakikada Jovic ve 90. dakikada Ikone atarken, Torino'nun tek golünü ise 90+3. dakikada Karamoh kaydetti.

Çeyrek final turunun son müsabakasında Juventus, 2 Şubat Perşembe günü Lazio'yu kendi sahasında ağırlayacak. Juventus-Lazio maçının galibi, yarı finalde Inter ile eşleşecek.