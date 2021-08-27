Cristiano Ronaldo için eve dönüş zamanı! Manchester United haberi ile ortalık ayağa kalktı…

Avrupa futbolunda transferin bir numaralı aktörü haline gelen Ronaldo için yuvaya dönüş haberi ortalığı ayağa kaldırdı. Manchester City ile masadan anlaşamadan kalkan Ronaldo için eski kulübü Manchester United devreye girdi. Transfer gerçekleşirse Portekizli yıldız 12 yıl sonra yuvasına dönecek.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da yaz transfer sezonunun en hareketli günleri yaşanırken tüm gözler futbol gündeminin bir numaralı aktörü Cristiano Ronaldo’ya çevrildi. Juventus ile resmen yollarını ayıran Portekizli yıldız için çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Ronaldo için ilk devreye giren kulüp Manchester City oldu. Torino ekibinin teknik direktörü Massimiliano Allegri de, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediğini kendisine söylediğini açıkladı. Allegri, “Siz sormadan ben söyleyeyim. Dün Cristiano, bana burada kalma niyetinin olmadığını söyledi. Bugün antrenmana çıkmadı, yarın da kadroda olmayacak” dedi.

MANCHESTER UNİTED VE MENDES GÖRÜŞMESİ…

Messi’nin PSG’ye imza attığı yaz herkesin dikkat kesildiği Ronaldo için bu gelişmeler yaşanırken ilk görüşmelerin ardından Manchester City ile anlaşma sağlanamadığı aktarıldı. Çünkü Ronaldo’nun Manchester şehrine dönüşü için bambaşka bir senaryo masanın önünde duruyordu. Portekizli dünyaca yıldız için eve yani Manchester United’a dönüşü için yeşil ışık yakıldı.

Sonuçlanmayan Manchester City girişiminden sonra Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusu için eski kulübü Manchester United ile görüşmelere başladı. BBC Sport’ta yer alan habere göre; Manchester City ile Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes arasındaki görüşmeler ‘neredeyse’ imza aşamasına kadar geldi ancak cuma öğlen saatlerinde maddi koşullarda anlaşma sağlanamayınca iki taraf da masadan kalktı.

SIR ALEX FERGUSON İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Jorge Mendes, bu gelişme üzerine oyuncusunu Manchester United’a önerdi ve beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Mendes ile Manchester United cephesi arasındaki görüşmeler kısa sürede çok ilerledi ve imza aşamasına gelindi. İngiliz basınında yer alan haberlerin ardından Manchester şehri bu bomba haberle bir anda çalkalanmaya başladı. Cristiano Ronaldo’nun Manchester City’e transferinden vazgeçip Manchester United’a rotasını kırmasında Portekizli süperstarın babası gibi gördüğü Sir Alex Ferguson’ın yaptığı görüşmenin de etkili olduğu iddia edildi.

Ronaldo’nun da yuvaya dönmeye çok sıcak baktığı ve United’ın teklifine olumlu karşılık verdiği ifade ediliyor. RMC Sport’un aktardığı habere göre Juventus’ta takım arkadaşlarına veda eden Ronaldo için Manchester United 2 yıllık sözleşme teklif etti. The Athletic’in iddiasına göre ise Manchester United, Cristiano Ronaldo için Juventus’a 15 milyon Euro bonservis ve 8 milyon Euro bonus ödeyecek.

FERDİNAND’IN MANİDAR PAYLAŞIMI

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ronaldo ile her zaman iyi bir iletişimimiz oldu. Bruno da onunla konuşuyor ve onun hakkında ne hissettiğimizi biliyor. Juventus’tan uzaklaşacaksa burada olduğumuzu biliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Manchester United efsanesi Rio Ferdinand’da eski takım arkadaşının MaNU’ya geri dönmesinin yankılanmaya başlamasının ardından sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Ronaldo transferi ile ilgili olduğu düşünülen bu videoda Ferdinand’ın oldukça mutlu olduğu görülüyor.

4440 gün önce Manchester United’dan ayrılan Cristiano Ronaldo, bu transfer gerçekleşirse 12 yıl önce ayrıldığı Düşler Tiyatrosu’na geri dönecek.