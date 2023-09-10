Cristiano Ronaldo otelini depremzedelere açtı
Fas'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Cristiano Ronaldo, Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtı.
Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta Cuma günü meydana gelen 6.8’lik deprem, ülkenin güneybatısında büyük bir yıkıma yol açtı. Depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı.
Fas’ın Marakeş şehrinde bulunan ve Ronaldo’ya ait olan lüks otel, depremde evsiz kalanlar için bir sığınak haline geldi. Portekizli yıldız, depremzedeleri ağırlamak için otelinin kapılarını sonuna kadar açtı.
Ronaldo’nun bu hareketi, dünya genelinde takdir topladı. Sosyal medyada yüzbinlerce kişi, Ronaldo’nun sayfasındaki fotoğrafların altına mesaj yazarak teşekkürlerini iletti.