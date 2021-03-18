Cristiano Ronaldo savaşı… ‘Bu Juventus’taki son senesi’

Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo’nun İtalya macerası sona ermek üzere… Torino ekibinin efsane isimlerinden Salvatore Schillaci, Portekizli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirtti. Salvatore Schillaci, son 16 Turu’nda Porto’ya elenerek Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Juventus’ta Cristiano Ronaldo’ya yapılan eleştirilerin, bu kararın alınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Schillaci, Gazzetta dello Sport’a yaptığı açıklamada “Porto yenilgisi sonrası Ronaldo ağır bir şekilde eleştirildi. Tek suçlu oymuş gibi gösterildi. Ancak her futbolcu kötü maç çıkarabilir. Burada dünyanın en iyi forvetinden bahsediyoruz. Bu Ronaldo’nun Juventus’taki son senesi olacak. Önümüzdeki yaz takımdan ayrılacak. Yeni takım bulmasının çok uzun süreceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Bir süredir takımdaki geleceği tartışılan Cristiano Ronaldo hakkında efsane ismin söyledikleri, devlerin iştahını iyice kabarttı. Daha önce çıkan haberlerde Juventus’un Cristiano Ronaldo’nun yüksek maliyetinden kurtulmak istediği belirtilmişti. Yeni bir oluşum kurmak isteyen İtalyan ekibinin, daha genç yıldızlara şans vermeye karar verdiği gündeme taşınmıştı.

İKİ DEV PEŞİNDE

Real Madrid ve Manchester United’ın Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istediği biliniyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, iki devin yaz transfer döneminde birbirleri ile yarışa girişeceğinin sinyallerini veriyor. 36 yaşındaki yıldızı transfer etmek isteyen bir de sürpriz bir takım var. MLS’te mücadele eden David Beckham’ın kulübü Inter Miami…

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın Cristiano Ronaldo’yu kadrosunda görmek istediği biliniyor. Ancak Başkan Florentino Perez’in önceliği İspanyol ekibinde daha önce büyük başarılara imza atmış olan Cristiano Ronaldo değil… İspanyol basınında yer alan haberlere göre Perez, yaşı nedeniyle pek sıcak bakmadığı Portekizli yıldız yerine, Paris Saint Germain’den Kylian Mbappe’yi almayı tercih ediyor.

Manchester United ise Cristiano Ronaldo’yu dünya futbol sahnesine hediye eden kulüp… Bu nedenle İngiliz devi ile Portekizli yıldızın buluşma ihtimali, Real Madrid olasılığından daha ön planda gösteriliyor. Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de, Cristiano Ronaldo’nun etrafında oluşturulacak bir takıma sıcak bakıyor.

David Beckham’ın Inter Miami’si ise ihtimallerden en düşüğü… ABD, başarıya doymayan Cristiano Ronaldo’yu tatmin edebilecek bir lig değil… David Beckham’ın, ancak iki devin ödeyeceği rakamdan çok daha fazlasını ödeyerek 36 yaşındaki süper starı ikna edebileceği düşünülüyor.