Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ikiz bebeklerinin olacağını açıkladı

Manchester United'ın efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodríguez ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu.

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Kariyerine İngiltere Premier Lig devi Manchester United’ta devam eden Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini verdi. Eşi Georgina Rodriguez’in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina’nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini duyurdu.

6. ÇOCUĞU OLACAK

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşımda; “İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

3’ü taşıyıcı anneden 4 çocukları olan Portekizli yıldız oyuncu ve Georgina Rodríguez çifti ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacak.