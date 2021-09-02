Cristiano Ronaldo’dan bir rekor daha! Dünyanın 1 numarası oldu

Portekiz Milli Takım ve Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 180. milli maçında 111. golünü atarak dünya futbolunda yeni bir rekor kırdı.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım rakibini 2-1 yenerek 10 puanla yükseldi.

Cristiano Ronaldo 15. dakikada penaltıyı gole çeviremedi ancak maçın son dakikalarında sahneye çıkmayı başardı. 89 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 galibiyete taşıyan Ronaldo, dünya futbolunda bir rekor daha kırmayı başardı.

180. kez Portekiz Milli Takım formasını giyen Ronaldo, İrlanda’ya karşı attığı gollerle milli forma altında 111. golünü atmayı başardı.

İran’ın efsane golcüsü Ali Daei’nin 109 gollü rekoruna ortak olan Ronaldo, attığı gollerle rekorun tek başına sahibi oldu.