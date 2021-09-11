Cristiano Ronaldo’dan Manchester United’a rüya gibi geri dönüş! Tarihe geçti…

İngiltere Premier Lig 4. hafta karşılaşmasında Newcastle United'ı konuk eden Manchester United, yeni transferi Cristiano Ronaldo'nun dönüşünü 4-1'lik galibiyetle kutladı. 12 yıl sonra MANU formasıyla sahaya çıkan Ronaldo, attığı iki golle yeni bir tarih yazdı...

Sozcu.com.tr

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12 yıl sonra Manchester United’a transfer olan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Premier Lig kariyerine bıraktığı yerden devam etti. Ligde 4. hafta mücadelesinde Newcastle United’ı ağırlayan Manchester United, Portekizli yıldızları Cristiano Ronaldo (2), Bruno Fernandes ve Jesse Lingard’ın golleriyle 4-1 galip geldi. Mücadelenin ilk yarısında oyunu rakip yarı sahada oynayan, ancak aradığı boşluğu bulamayan Manchester United 45’te Cristiano Ronaldo ile perdeyi açtı. Mason Greenwood’un şutunda kaleciden dönen topu takip eden Ronaldo topu boş kaleye göndererek ilk yarının 1-0 sona ermesini sağladı.

İkinci yarının 56. dakikasında Javier Manquillo ile skoru 1-1’e getiren Newcastle United, 62’de yine Ronaldo’yu tutamadı. Sol taraftan ceza sahası içine giren 36 yaşındaki futbolcu, sol ayağıyla yaptığı vuruşla durumu 2-1 yaptı. Bu golden sonra direnci düşen Newcastle United, 80’de Bruno Fernandes ve 90’de Jesse Lingard’ın gollerine engel olamayınca mücadele 4-1’lik skorla sona erdi.

RONALDO TARİH YAZARAK DÖNDÜ

Opta’nın verdiği bilgiye göre; Cristiano Ronaldo (36 yaş 218 gün), Premier Lig’de Nisan 2010’dan (38 yaş 182 gün; Graham Alexander) bu yana bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Bu sonuçla Manchester United puanını 10’a yükseltirken , Newcastle United 1 puanda kaldı.