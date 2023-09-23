Cristiano Ronaldo’dan meydan okuma: Benim işim daha bitmedi!

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo, 4-3 kazandıkları Al Ahli maçının ardından 'Benim işim bitmedi!' diyerek tüm dünyaya meydan okudu.

Sozcu.com.tr

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Dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi’nde Al Nassr’ın Al Ahli’yi 4-3 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak takımını ayağa kaldırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17 ve 45. dakikalarda Beşiktaş’tan tanıdığımız Anderson Talisca kaydetti. 7 gollü düellonun ardından kazanan Al Nassr, bu sezon beşinci galibiyetini elde etti ve puanını 15'e çıkardı.

38 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maç sonrası yaptığı açıklamayla futbol kariyerinin hala devam ettiğini açıkladı ve “benim işim bitmedi” dedi.

‘OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Son günlerde futbol kamuoyunda çıkan dedikodulara meydan okuyan Ronaldo, “Ronaldo’nun bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bacaklarım ‘benim işim bitti’ diyene kadar oynamaya devam edeceğim. Hala çok şeyim var. Futbolu, gol atmayı ve kazanmayı seviyorum” ifadeleriyle futbolseverlere güçlü bir mesaj verdi.

Portekizli yıldızın kariyeri, futbol tarihindeki en parlak dönemlerden birini işaret ediyor. Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dev kulüplerde oynayarak sayısız başarı elde etti. 5 kez Ballon d’Or kazanan oyuncu, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımıyla büyük başarılar yaşadı.



Cristiano Ronaldo, gol atan bir makine olmanın yanı sıra liderlik özellikleriyle de tanınıyor. Genç oyunculara ilham kaynağı olan Ronaldo, fiziksel ve zihinsel olarak formunu koruyarak futbol dünyasındaki etkisini sürdürüyor.