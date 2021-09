Cristiano Ronaldo’dan skandal hareket! Penaltı öncesi tokatladı…

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 4. maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 15. dakikasında çılgına döndü. Kazanılan penaltıda topun başına Portekizli süperstar, topa dokunarak tahrik eden İrlandalı oyuncu Dara O'Shea'ye tokat attı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerken, maça damga vuran isim Cristiano Ronaldo oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamayan Portekizli futbolcu, atış öncesi beyaz noktadaki topa ayağıyla dokunan İrlandalı Dara O'Shea'ye tokat attı.

İrlandalı oyuncular, Ronaldo’nun bu hareketi sonrası yoğun bir şekilde itiraz etse de maçın Sloven hakemi Matej Jug kart çıkarmadı. Kameralara takılan o anlar sosyal medyada büyük gündem oldu. İrlandalı bazı taraftarlar Ronaldo’ya sert tepki gösterirken hareketin kırmızı kartla cezalandırması gerektiği yorumlarında bulundu.

Presume Ronaldo will be get at least a 3 ban from UEFA for that punch? VAR clearly hasn't seen it?

pic.twitter.com/YebYLgU0Bm

— James (@NaSraideanna) September 1, 2021