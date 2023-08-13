Cristiano Ronaldo’dan yeni rekor: 600 milyon takipçi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile ilk kupasını kazanan Cristiano Ronaldo, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olarak tarihe geçti.

Sozcu.com.tr

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Futbolda kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Cristiano Ronaldo’nun hızına sosyal medyada da yetişilemiyor. Suudi Arabistan eKibi Al Nassr Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal’i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Attığı 2 golle yıldızlaşan ve Al Nassr ile ilk şampiyonluğuna ulaşan Portekizli yıldızın Instagram hesabı resmen uçuşa geçti.

Cristiano Ronaldo, Meta’nın sahip olduğu platformda 600 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak Instagram tarihine geçti.

MAYIS AYINDAN BU YANA %34 ARTIŞ

Bu tarihi rekor, Kasım 2022’de 500 milyon takipçi kilometre taşına ulaşmasından aylar sonra geldi.

Instagram’da aktif olarak paylaşım yapan yıldız futbolcu, Social Blade’e göre geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana %34’lük bir artışla 150 milyondan fazla takipçi kazandı.

Forbes’a göre 38 yaşındaki futbol yıldızının net serveti 500 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir rakama ulaşıyor ve bu da onu dünyanın en zengin ve en başarılı sporcularından biri yapıyor. Ronaldo’nun servetinde önemli bir rol oynayan ciroları arasında Herbalife, Armani ve Tag Heuer gibi şirketler yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, 2017’den bu yana ilk kez (ve toplamda üçüncü kez) Forbes’un dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde de zirvede yer alarak 2023’te bir sporcunun en yüksek yıllık kazancı için Guinness Dünya Rekorları unvanını kazandı.

MESSI İKİNCİ SIRADA

Arjantinli dünya kupası ödüllü futbolcu Lionel Messi 482 milyon takipçisiyle en çok takipçi listesinde ikinci sırada yer alıyor. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ise 427 milyon takipçisiyle Instagram’da üçüncü sırada yer alıyor.

Kylie Jenner, Dwayne “The Rock” Johnson, Ariana Grande, Beyonce, Khloe Kardashian, Justin Bieber Instagram’da en çok takip edilen 10 kişi listesinde yer alan diğer ünlüler.