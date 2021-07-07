Cristiano Ronaldo’nun tarihi kaledeki tatili! Geceliği servet değerinde…

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo ve ailesi, İngiliz saldırılarına karşı korunmak amacıyla inşa edilen Mayorka adasındaki bir malikanede tatil yapıyor.

Geceliği 10 bin Sterlin olan malikanede kalan Ronaldo ve ailesi, GC Mare adlı Azimut Grande yatında çekilen bir fotoğraflarını paylaştılar.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi

Ronaldo’nun kiraladığı malikane, 1715 yılında Menorca adasını kontrol eden İngilizleri savuşturmak için İspanyollar tarafından inşa edildi. İspanyolca’da adı ‘Castell de Manresa’ olan Manresa Kalesi, Mayorka’nın kuzeyindeki Pollensa koyunda bulunuyor. İhtişamıyla göz kamaştıran malikane yedi yatak odasına sahip ve 40 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Aynı zamanda helikopter pisti, tenis kortu, yüzme havuzu ve sauna ile rahatlama alanı içeren bir spa’ya sahip. Tamamen modernize edilmiş konakta bir uşak, kahya, özel şef ve mutfak personeli bulunuyor. Personel, site içerisindeki ayı bir konaklama alanında kalıyor.

KORUMALARLA GEZİYOR

Birkaç hafat içinde sezon öncesi kampı için Juventus’la çalışmalara başlaması beklenen 36 yaşındaki Ronaldo’nun, korumalar eşliğinde kendi aracında dolaştığı öğrenildi. Sevgilisi Georgina Rodriguez ise, Port d’Alcudia’da demirleyen yata gitmek için lüks mavi bir Rolls Royce kullanıyor.

INSTAGRAM ZENGİNİ OLDU

Manchester United ve Real Madrid’in eski futbolcusu Ronaldo, yaz tatili için geçen yıl da Mayorka’yı tercih etmişti. Yeni yatıyla adanın etrafında dolaşırken görülmüş ve ünlü şarkıcı Bob Geldof’un evinin olduğu lüks turizm şehri Deia’yı ziyaret etmişti. Ronaldo geçtiğimiz günlerde Instagram’dan en çok kazanan isimler listesinde zirveye yerleşmişti. Dört çocuk babası, Instagram’da 308 milyondan fazla takipçiye sahip ve sosyal medya uzmanları, hesabındaki bir gönderi için yaklaşık 1,2 milyon Sterlin talep edebileceğini düşünüyor.