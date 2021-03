Cristiano Ronaldo’ya yakışmadı: ‘Bu hata affedilemez’

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus’a konuk olan Porto, 10 kişi kaldığı maçta dev rakibini elemeyi başararak çeyrek finale yükselirken, Cristiano Ronaldo’nun uzatma dakikalarında yaptığı laubali hareket nedeniyle takımının gol yemesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Portekiz temsilcisi, uzatmaların 115. dakikasında kaleye yaklaşık 35 metre uzaklıkta bir frikik kazandı. Topun başına geçen Sergio Oliveira’nın karşısına 3 kişilik bir baraj kuran Juventus’lu oyuncular, ne kadar büyük bir hata yaptıklarının farkında değillerdi.

İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, rövanşta kendi evinde Federico Chiesa’nın golleriyle normal süreyi 2-1 önde tamamlamış ve uzatmaları sona erdirerek maçı penaltılara götürmeyi hedefliyordu.

Ancak vuruştan önce iyice gerilen Oliveira, koşusunun ardından sert bir şutla topu kaleci Wojciech Szczesny’nin uzanamayacağı köşeye doğru vurarak hem kendisinin hem de takımının maçtaki ikinci golünü atarak skoru 2-2’ye getirdi. Barajda duran Cristiano Ronaldo’nun vuruş sırasında topa arkasını dönmesi ve ayağını umursamaz şekilde hava kaldırdığı için topun oradan kaleye gitmesi gecenin konusu oldu.

Kaleci Szczesny’nin tüm çabasına rağmen top ağlarla buluşurken, Juventus 117. dakikada Rabiot ile 3-2 öne geçti ancak deplasman golü kuralı nedeniyle tur atlayan taraf Porto oldu. İtalyan ekibi Juventus, geçen sezon da Son 16 turunda Lyon’a elenmişti. Ronaldo 2006 yılından bu yana kariyerinde ilk kez, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez çeyrek final göremeden turnuvaya veda etmiş oldu.

