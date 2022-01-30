Crivelli, Antalyaspor’dan ayrıldı! Yeni adresi Fransa…

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezon başında Medipol Başakşehir’den kiralık olarak Fraport TAV Antalyaspor’a transfer olan Enzo Crivelli’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Kırmızı beyazlı ekibin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Başakşehir Futbol Kulübü’nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Crivelli’nin ismi son dönemde Fransa Ligue 1’de kalma mücadelesi veren Saint-Etienne ile anılıyordu. Kiralık anlaşmasının sonlanmasından sonra bu iddianın gerçekleşme ihtimali de arttı.

Antalyaspor ile 12 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında 550 dakika forma giyen Crivelli, gol ya da asist katkısında bulunamadı.