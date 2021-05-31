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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’de seyircili maç açıklaması

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek sezon Süper Lig'de oynanacak maçlarda tribünlerde seyircilerin yer alıp almayacağı konusunda kritik bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 20:43, 31/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’de seyircili maç açıklaması

Corona virüsü pandemisi nedeniyle uzun süredir seyircisiz oynanan futbol maçları, yeni sezonda taraftarlarla buluşmaya hazırlanıyor. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama süreciyle birlikte, yeni sezonda taraftarların maçlara gidebileceğinin sinyalini verdi.

Erdoğan, “Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig’i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’e de değinen Erdoğan, “Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Öte yandan kulüplerin genel kurullarıyla ilgili engellerin de kalktığını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerdir” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla oynanacak. 2021-22 sezonu 23 Mayıs 2022’de sona erecek.

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Anadolu Efes basketbol Beşiktaş Corona Cumhurbaşkanı Futbol Recep Tayyip Erdoğan söz Süper Lig Türkiye
Yayınlanma Tarihi:20:24,