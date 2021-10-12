Cumhuriyet tarihi ile yarışan Letonya galibiyeti… Billy Hunter’den sonra Kuntz başardı

Türkiye'nin Dünya Kupası yolunda Letonya karşısında tam 97 yıl sonra aldığı galibiyetin ilginç bir tarihsel anlamı var. Cumhuriyetin ilanından 1 yıl sonra ilk kez yendiğimiz Letonya'ya karşı Milli Takım'ın başında yine yabancı bir teknik adam vardı.

Ümit GENÇ

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A Milli Takım Letonya karşısında Türk futbolu açısından gerçekten de tarihi bir galibiyete imza attı… 2022 Dünya Kupası yolunda kendisine her zaman ters gelen Letonya’ya takılması halinde tüm şansını kaybedecek olan ay yıldızlılar son dakika penaltısıyla makus talihini de yendi. Riga’da oynanan maçta yenik duruma düşen ve akıllara ‘yine mi hüsran’ sorusunu getiren Türkiye, 76’da Serdar Dursun ve 90+9’da Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle 97 yıllık bir bekleyişi de sona erdirdi.

CUMHURİYETİN İLANINDAN 1 YIL SONRA İLK YABANCI HOCA

Bu galibiyetin Alman teknik adam Stefan Kuntz ile gelmesi tarihsel açıdan ilginç bir anlam da taşıyordu aslında… Cumhuriyetin ilanından 1 yıl sonra yani en son 1924 yılında Letonya karşısında aldığımız 3-1’lik galibiyette A Milli Takım’ın başında Türkiye’nin ilk yabancı hocası olan Billy Hunter vardı. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte FIFA’nın 26. üyesi olan Türkiye ilk maçını Ali Sami Yen önderliğinde yapmış ve Romanya ile İstanbul’da Taksim Stadı’nda 2-2 berabere kalmıştı.

97 YIL ÖNCE TARİHE GEÇEN İSKOÇ: BILLY HUNTER

Tek seferlik bu görev sonrası İskoç teknik adam Billy Hunter aynı zamanda Galatasaray’ın da hocası olarak Türkiye’ye getirilmiş ve A Milli Takım görevine layık görüldü. 22 Haziran 1924’te Latvijas Sporta Biedriba Stadions’da oynanan maçta Türk Milli Takımı adına Zeki Riza Sporel attığı 3 golle yıldızlaşmış ve 3-1 galip gelinen maçta Billy Hunter Letonya’ya karşı ilk galibiyetimizi alan teknik adam olmuştu.

Ay yıldızlılar bu galibiyetten sonra Letonya’ya bir daha diş geçiremedi. Daha sonra 6 kez daha karşı karşıya geldiğimiz Letonya karşısında 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Aradan geçen 97 yıllık zamanda Türkiye’nin başına yine bir yabancı teknik adam getirildi.

ŞİMDİ DE BİR ALMAN

Stefan Kuntz A Milli Takım’ın başında çıktığı ikinci resmi maçında Türkiye’nin 1924’ten bu yana deviremediği Letonya’yı mağlup ederek İskoç teknik adam Billy Hunter’den sonra tarihe geçti.

Maçın ardından gözyaşlarına boğulan Kuntz’un bu maçın tarihsel anlamından ve bunu başaran ikinci teknik adam olduğundan haberi var mı bilinmez ancak Milli Takımımız için her zaman sorun yaratmış Letonya’ya karşı neredeyse 100 yıl sonra aldığımız bu galibiyetin hikayesi uzun yıllar anlatılır.