Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cüneyt Çakır eve dönüyor! EURO 2020 mesaisi bitti

EURO 2020'de 3 maç yöneten Cüneyt Çakır ve ekibi, yarı finaller ile final maçında görev alamadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:53, 04/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Cüneyt Çakır eve dönüyor! EURO 2020 mesaisi bitti

EURO 2020’de yarı final eşleşmeleri belli oldu. İtalya ile İspanya ve İngiltere ile Danimarka final için karşı karşıya gelecek.

Son 4 ülke belli olunca UEFA da iki yarı final maçı ve finali yönetecek hakemleri belirledi. Yarı final karşılaşmalarında, İtalya-İspanya maçını Alman Felix Brych; İngiltere-Danimarka mücadelesini ise Hollandalı Danny Makkelie yönetecek.

11 Temmuz’da oynanacak EURO 2020 finalini de 48 yaşındaki Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR 3 MAÇ YÖNETTİ

EURO 2020’nin son 3 maçı Wembley’de oynanacak olması nedeniyle Cüneyt Çakır ve ekibi Londra’ya gitmişti. Ancak UEFA’dan beklenen karar çıkmadı. Çakır ekibi, İstanbul’a dönüş için hazırlıklara başladı.

Cüneyt Çakır’ın EURO 2020’de yönettiği maçlar

  • Macaristan-Portekiz (Grup)
  • Ukrayna-Avusturya (Grup)
  • Hırvatistan-İspanya (Son 16)
Avusturya Danimarka Euro EURO 2020 Hırvatistan İngiltere İspanya istanbul İtalya Macaristan Portekiz Reuters UEFA Ukrayna
Yayınlanma Tarihi:16:50,