Cüneyt Çakır eve dönüyor! EURO 2020 mesaisi bitti

EURO 2020’de yarı final eşleşmeleri belli oldu. İtalya ile İspanya ve İngiltere ile Danimarka final için karşı karşıya gelecek.

Son 4 ülke belli olunca UEFA da iki yarı final maçı ve finali yönetecek hakemleri belirledi. Yarı final karşılaşmalarında, İtalya-İspanya maçını Alman Felix Brych; İngiltere-Danimarka mücadelesini ise Hollandalı Danny Makkelie yönetecek.

11 Temmuz’da oynanacak EURO 2020 finalini de 48 yaşındaki Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR 3 MAÇ YÖNETTİ

EURO 2020’nin son 3 maçı Wembley’de oynanacak olması nedeniyle Cüneyt Çakır ve ekibi Londra’ya gitmişti. Ancak UEFA’dan beklenen karar çıkmadı. Çakır ekibi, İstanbul’a dönüş için hazırlıklara başladı.

Cüneyt Çakır’ın EURO 2020’de yönettiği maçlar