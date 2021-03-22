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Cüneyt Çakır’a Dünya Kupası Elemeleri’nde görev

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Çarşamba günü oynanacak Belçika-Galler maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Güncellenme: 16:45, 22/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Cüneyt Çakır’a Dünya Kupası Elemeleri’nde görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Belçika ile Galler arasında 24 Mart Çarşamba günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Belçika ile Galler takımları arasında 24 Mart 2021 Çarşamba günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek. Belçika’nın Leuven şehrindeki Dan Dreef Stadyumu’nda saat 22.45’da başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Cüneyt Çakır, FIFA Dünya sıralamasında 1. sırada bulunan Belçika’nın Galler’i ağırlayacağı karşılaşma ile 53. kez A Milli Takım düzeyinde maç yönetecek” denildi.

A Milli Takım Belçika Çarşamba Dünya Dünya Kupası Futbol internet Türkiye