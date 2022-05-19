Cüneyt Çakır’a FIFA’dan kötü haber! Dünya Kupası’nda yok…

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri duyururken, Türk hakem Cüneyt Çakır'ı üzen bir gelişme yaşandı.

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FIFA, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Türk hakem Cüneyt Çakır listede yer almadı.

Mart ayında Süper Lig’den el çektirilen 13 hakemin arasında yer alan Cüneyt Çakır, MHK’daki değişimin ardından 24 Nisan’da tekrar sahalara geri dönmüştü. Ancak bu hamle Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda sahne olmasına yetmedi. Daha önce 2010 ve 2014 Dünya Kupası’nda görev alan Çakır, 2022’ye de çağırılsaydı üç Dünya Kupası’nda düdük çalan ilk hakem olacaktı.

İLK KEZ KADIN HAKEMLER

21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler yer alacak. Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Diaz Medina ve Amerikalı Kathryn Nesbitt görev yapacak.

FIFA, turnuva için toplam 36 hakem, 69 yardımcı hakem ve 24 VAR görevlisi seçti.

İşte Katar 2022 Dünya Kupası’nda görev alacak hakemler! (Listenin büyük hali için üzerine tıklayın)



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