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Cüneyt Köz: Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım

Bursaspor’un yeniden anlaşmaya vardığı Cüneyt Köz, yaptığı açıklamada, “Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım” ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 11:57, 18/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Cüneyt Köz: Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelere devam edilen ve 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilen Cüneyt Köz'den ilk açıklama geldi. Tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edeceğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu büyük arma altında oynamaktan, savaşmaktan her zaman gurur duydum. Yarım kalan hikayemizi hep birlikte yazalım.”

Bu açıklamanın ardından Bursaspor taraftarları Cüneyt Köz için olumlu mesajlar yolladı.

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