Cyle Larin alev aldı!

Beşiktaş, Hatayspor engelini farklı aşarken başrolde Cyle Larin vardı. Rakip ağları 4 kez havalandıran yıldız futbolcu, kariyerinin en parlak dönemine imza attı. Siyah-beyazlı forma altında ligdeki gol sayısını 19'a yükselten 26 yaşındaki oyuncu, en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Larin ayrıca aynı sezonda iki farklı maçta 4 gol atarak Beşiktaş tarihinde ilki gerçekleştirip bir başka rekorun sahibi oldu.

Başarılı futbolcu, maçın ardından ise iddialı konuştu:

“Bu kadar çok gol attığım için mutluyum. Şampiyonluğa yürüyoruz. Çok yakınız. Her zamanki gibi birlikte savaştık. Birlikte mücadele ettik. Böyle devam edeceğiz. Şampiyon olacağız. Bu da benim hayatımda çok önemli bir an olacak. Çok özel anlar… Bu takımda, bu arkadaşlarla oynamanın değeri paha biçilemez.”