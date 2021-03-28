Cyle Larin değerini katladı, yönetim fiyatı belirledi

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta bu sezon fark yaratan isimlerin başında Cyle Larin geliyor. Sezon başında bir başka takıma kiralanması gündeme gelen Larin, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine takımda kalmıştı. Yalçın'ın sol kanat forvet bölgesinde kullandığı 25 yaşındaki futbolcu, çağ atladı.

Siyah-beyazlı formayla ligde 14 gol atan Larin, Kanada Milli Takımı'nda da skorer kimliğini devam ettirdi ve Bermuda'ya karşı 3 gol kaydetti. Sezon başında 3-4 milyon Euro bandında nabız yoklayan St. Etienne'in gözü yeniden Larin'de. Avrupa'dan başka kulüplerin de devrede olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, 7-8 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak.