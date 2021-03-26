Cyle Larin, Kanada’da da atmaya devam ediyor

2022 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri’nde Kanada ile Bermuda karşı karşıya geldi. Commonwealth Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-1 kazanırken 90 dakika sahada kalan Beşiktaşlı Cyle Larin hat-trick yaptı.

19, 27 ve 69. dakikalarda fileleri havalandıran Larin’e galibiyette destek veren diğer golleri Laryea ve Corneau kaydetti. Beşiktaş’ın kaptanı Atiba Hutchinson da 2 yıl sonra döndüğü milli takımda 90 dakika forma giydi.

Kanada, Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda Galatasaraylı Ryan Donk’un da formasını giydiği Surinam ile aynı grupta yer alıyor.

Larin bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 28 lig maçında 14 gol atıp 4 de asist yaptı.