Cyle Larin: O maçta attığımız fark şampiyonu belirledi

SÖZCÜ, Beşiktaş'ın şampiyonluğunun kahramanların sayfalarına taşımaya devam ediyor. Yeni konuğumuz Cyle Larin… Attığı 19 golle siyah-beyazlıların en skorer ismi olan Kanadalı futbolcu, muhabirimiz Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Larin, performansının nedenlerini

Sergen Hoca ile ilişkisini, başarının sırrını anlattı. İşte yıldız golcünün samimi açıklamaları…

İnanılmaz performansıyla ilgili neler söylemek ister? Sezon başında böyle bir grafik bekliyor muydu?

BELÇİKA'DA iyi bir sezon geçirdim. Fiziksel ve mental olarak daha iyi şekilde geri döndüm Türkiye'ye. Burada gerçekten iyi bir sezon geçirdik. İyi bir kadromuz ve ahengimiz vardı. Türkiye'ye döndüğümde takımda forvet yoktu. Ben de şans buldum. Hocanın görev verdiği bölgelerde, forvet olsun sol açık olsun, şansımı iyi kullandığımı düşünüyorum. Burada hocamın da katkısı oldu. Bana özgüven aşıladı.

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Gol krallığında ikinci oldun…

TABİİ ki gol kralı olmak isterdim (gülüyor) ama en önemlisi şampiyonluktu. Burada da iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Aboubakar, milli takımdan sağlıklı dönseydi, sakatlanmasaydı onunla birlikte krallıkta zirveyi paylaşırdım.

Stres var mıydı?

STRES değildi, bunu yaşayan anlar sadece, kesinlikle stres diyemem. Kazanacağımızdan en ufak bir şüphemiz yoktu. Kazanınca tabii inanılmaz bir duygusal patlama yaşadık hepimiz. Çok mutluyuz.

Hatayspor maçı öncesi Sergen Hoca neler söyledi? İnanılmaz bir skor çıktı…

SERGEN Hoca, her maçtan önce olduğu gibi bu maçın öneminden bahsetti. Her zaman yaptığı motivasyon konuşmalarından birini yaptı. Maçtan önce yanıma gelip forvet oynayacağımı söyledi. Benden atabildiğim kadar gol atmamı istedi. Ben de 4 gol attım. Çok mutlu olduk. O maçta belki de attığımız fark şampiyonu belirledi.

Sezon başında Beşiktaş'a fazla şans verilmiyordu. Kadro yeterli miydi?

KAMUOYUNDAKİ bu algıdan haberdardık. Gazetelerde, televizyonlarda Beşiktaş'a şans verilmediğini duyuyorduk. Biz kesinlikle böyle düşünmüyorduk. Takımın içinden haberdar olmayınca bu tarz şeyler oluyor. Bizim takımdaşlığımızı kimse bilmiyordu. Hepimiz birbirimize inanıyorduk. Takım olarak inanılmaz bir ahenk yakaladık. Zaten şampiyonluk yolunda en büyük destekçimiz buydu. Takıma sonradan gelen oyuncular, özellikle Ghezzal'in katılması bize büyük katkılar sağladı. Onun gelmesiyle ben de sol kanatta şans buldum ve uyum sağladım. İnsanların bu sözlerine kulak asmadık. Biz iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk.

Şans tanımayanlara çifte kupa ile cevap verdik diyor mu?

İYİ bir cevap verdik tabii ki sahada. Benim de sezon başında yetersiz olduğumu söyleyenler, gitmem gerektiğini söyleyenler olduğunu okuyordum. Bu söylentilere attığım gollerle çok iyi cevap verdiğimi düşünüyorum.

Bu şampiyonluğu kime armağan eder?

TARAFTARLARIMIZA teşekkür ediyoruz şampiyonluk için. Onları mutlu ettiysek çok mutlu oluruz.

Fenerbahçe kaybedince anladık

SEZON içinde şampiyonluğu kaybettik duygusuna hiç kapılmadık. Yarış boyunca hep öndeydik, avantajlıydık. Galatasaray ve ardından Karagümrük yenilgileri tabii ki bizi üzdü. Fakat Fenerbahçe de mağlup olunca benim şampiyon olacağımıza dair hiçbir şüphem kalmamıştı.

Sergen Hoca benzersiz

“DAHA önce çalıştığım hiçbir hocayla benzerlik göstermiyor. Farklı türden bir hoca. Oyuncularla ilişkisi çok iyi. Özgüvenimi aşıladı. Beni tekrar kendime getirdi. Sahada özgürlük tanıdı. Bu özgürlükle birlikte bana çok katkı sağladı.”

Lille de mutlu sona ulaşacak

“EVET, Jonathan David'le (Lille) konuşuyoruz. Ona ‘İlk şampiyonluğumu aldım ve çok mutluyum, sen de kazanmalısın' dedim. Mükemmel bir his olduğunu anlattım. Burak Yılmaz'ın tam lider olduğunu söyledi. Onlar da inşallah şampiyonluğu kazanacaklar.

Seneye de ikiz lazım

BEŞİKTAŞ'TA bir şampiyonluk uğuru var: İkiz bebekler… Siyah-beyazlıların son dört şampiyonluğunda da en az bir futbolcunun ikizleri oldu. 2008-09'da Fabian Ernst, 2015-16'da Jose Sosa, 2016-17'de Fabri ve geride kalan sezon da Larin… Bu konuyu Kanadalı yıldıza sorduk ve şu yanıtı aldık: “Dünyaya gelen ikiz bebeklerimizin Beşiktaş'a şans getirdiğini söylerseniz bundan mutlu olurum. Umarım takımdaki başka birinin de seneye ikizleri olur. Sezon başında şampiyonluk mücadelesinin daha çekişmeli geçeceğini düşündüm”