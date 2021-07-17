Cyle Larin şov yapmaya devam ediyor! Kanada’da rekor kırdı

Siyah beyazlılarda geçen sezon 19’u Süper Lig’de olmak üzere toplamda 22 gol atan Cyle Larin kariyer rekoru kırarken hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. 26 yaşındaki golcü ülkesinin milli takımında da gollerini atmaya devam ediyor.

Kanada CONCACAF Gold Cup B Grubu 2. maçında Haiti’ye konuk oldu. Karşılaşma Kanada’nın 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Kanada’nın golcü futbolcusu Cyle Larin, karşılaşmada duble yaptı. Haiti’ye karşı 2 gol birden kaydeden Larin 2021 yılında Kanada formasıyla 10 gole ulaştı. Cyle Larin, böylece bir yıl içinde çift haneli gol sayısına ulaşan ilk Kanadalı futbolcu oldu.

Cyle Larin’in maçın 51. dakikasında attığı gol sosyal medya gündemini salladı.

74’TE PENALTIDAN ATTI

Mücadeleye hızlı başlayan Kanada Milli Takımı, 5. dakikada Eustáquio’nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi olmadı. İkinci yarıda perdeyi Beşiktaş forması giyen Cyle Larin açtı. Larin, 51’inci dakikada takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. Haiti’nin tek golünü 56’ncı dakikada Lambese kaydetti. Kanada’nın 74’te kazandığı penaltıda topun başına geçen Cyle Larin, farkı yeniden 2’ye yükseltti. 78’de Dulysse’nin atılmasının ardından penaltı kazanan Kanada adına skoru tayin eden isim Hoilett oldu. Mücadele Kanada’nın 4-1’lik galibiyetiyle noktalandı.