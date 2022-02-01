Cyle Larin’de Aboubakar korkusu! Beşiktaş’ın tedirginliği…

Cyle Larin'deki sözleşme krizi Beşiktaş'ta tedirginliğe yol açtı. Siyah-beyazlı yönetim, maaşta anlaşamadığı için elden kaçırdığı Kamerunlu forvet Aboubakar'ı şimdi çok arıyor. 2.5 milyon Euro talep eden Larin ile aradaki fark çözülemezse Kanadalı yıldız da benzer şekilde bedavaya uçabilir...

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Beşiktaş’ta Cyle Larin krizi bambaşka bir hâl almaya başladı. 26 yaşındaki futbolcu, Kanada formasıyla ABD ağlarını sarstı ve 23 golle ülkenin en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçirdi.

Kartal'da ise 1.5 sezonda 30 gol atıp en skorer isim olan Larin ile yeni sözleşmede ortak yol bulunmadı. Kanadalı yıldız, 2.5 milyon Euro talep ediyor, yönetim 1.75 milyon Euro'da diretiyor. Aradaki 750 bin Euro'luk fark karşılanmazsa ikinci Aboubakar vakası yaşanması an meselesi. Kamerunlu forvet, aynı sıkıntıdan dolayı Al Nassr'a bedavaya gitmişti.

DÜNYA KUPASI DEĞERİNİ KATLAR

Cyle Larin, attığı gollerle Kanada'yı Katar'daki Dünya Kupası'na taşımak üzere. Siyah-beyazlı yöneticilerin çoğunluğu, Larin'in turnuvada değerini katlayacağını düşünüyor. Son kararı yöneticilerin taleplerini dinleyen Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

VIDA’DA FARK 500 BİN EURO

Sözleşmesi sona erecek olan bir başka önemli isim ise Domagoj Vida. 3.7 milyon Euro gibi yüksek maaş alan Vida'dan yeni mukavelede önemli bir fedakârlık yapması bekleniyor. Hırvat stoper, bu konuda yardımcı olmaya hazır. Yönetim, 1.5 milyon Euro gibi bir ücrette teklif yapmak istiyor. Hırvat savunmacı ise 2 milyon Euro'nun aşağısına inmek istemiyor. Yönetimde iki futbolcunun durumu hakkında görüş ayrılıkları var. 1.25 milyon Euro gibi bir farkı ödeyip iki oyuncunun bedavaya gitmemesi yönünde görüşler ağır basıyor.