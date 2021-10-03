Dabo sorulan soruya sinirlendi: Kendimi tehlikeye atmak istemiyorum

Çaykur Rizespor'da forma giyen Dabo, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendisine yanlış soru sorduğunu iddia eden muhabire yüklendi.

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Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından beIN Spors’a konuşan Çaykur Rizesporlu Bryan Dabo, kendisine soru soran muhabire sinirlendi.

Muhabirin, ‘Maçın kırılma anı neydi’ şeklindeki sorusuna tepki gösteren Dabo “Bu şekilde bir soru sorduğunuza göre maçı izlememişsiniz diye düşünüyorum. Zaten maçın sonunda gelişen olaylar var. Üst üste birkaç pozisyon var. Bunu herkes gördü. Eğer siz bana bu pozisyonları sorarak başlamıyorsanız benim cevabım da samimi olmayacaktır” dedi.

Bunun üzerine muhabirin, ‘Pozisyon hakkında konuşabilirsiniz’ şeklindeki yorumu üzerine ise Dabo, ısrarını sürdürerek “Bütün Türkiye’nin izlediği bir maç ve yaşananlar varken sizin bu soruyla başlamamızı anlayamıyorum. Herkesin malumu olan olayı konuşup kendimi tehlikeye atmak istemiyorum” diyerek flaş röportajı sonlandırdı.

POHJANPALO: YAPACAK BİR ŞEY YOK

Galatasaray maçında Çaykur Rizespor’un iki golünü kaydeden Joel Pohjanpalo ise “Bizim için gerçekten üzücü bir skor oldu, yenilgiyi hak etmedik. Ne yazık ki son pozisyonu herkes gördü, fauldü ama hakem faul olarak görmedi. Önümüze şans geldi, ne yazık ki olmadı. Sonra onlar malum pozisyonla öne geçtiler ve yendiler, yapacak bir şey yok” açıklamasında bulundu.