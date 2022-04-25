‘Daha fazla oynamak istiyorum’ diyen Pjanic, ilk 11’e döndü

Giresunspor maçı sonrasında ilk 11'e dönmek istediğini ifade eden Pjanic, Valerien Ismael tarafından Kasımpaşa maçında ilk 11'de görevlendirildi.

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Beşiktaş’ın Bosna Hersekli orta saha oyucusu Miralem Pjanic, 10 maçlık aranın ardından ilk 11’de sahaya çıktı. Kart cezalısı olduğu Adana Demirspor maçında takımını yalnız bırakan Pjanic, sakatlığı dolayısıyla Altay, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor mücadelelerinde de forma giyemedi. Trabzonspor, Alanyaspor ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Pjanic, Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11’deki yerini aldı.

GİRESUNSPOR MAÇI SONRASI SÖZLERİ

Pjanic, Giresunspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ilk 11’de oynamak istediğini, “Bu son maçta da oynamayı bekliyordum. Hocamızın istediği şekilde takıma yardımcı destek olmak adına. Önümüzdeki maçlarda 11’de başlarsam daha etkili olabileceğimi düşünüyorum. Daha çok oynamayı umuyorum” sözleriyle belirtmişti.

TARAFTARDAN DESTEK

Siyah-beyazlı ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.