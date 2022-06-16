Dani Alves Barcelona’ya veda etti

8 yıldır Barcelona forması giyen Dani Alves, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübe veda etti.

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Barcelona ile sözleşmesi sona eren Dani Alves, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Barcelona’dan ikinci kez ayrıldığını açıklayan Brezilyalı yıldız, “Şimdi veda zamanı. 8 yıldan fazla bu renkler için oynadım ama hayattaki her şey gibi yıllar geçiyor ve yollar ayrılıyor. Beni kovmaya çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğumu tahmin edemezsiniz değil mi? Bu bir veda değil, teşekkür” sözlerini kullandı.

Barcelona’ya geçen sezonun devre arasında gelen 39 yaşındaki Dani Alves, çıktığı 16 maçta 1 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.