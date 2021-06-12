Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen’in kalbi durdu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu maçında Danimarka, Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bir anda yere yığılan Danimarka’nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen’in kalbi durdu.

Maçta 43. dakika oynanırken gelişen Danimarka atağında Christian Eriksen, taç çizgisine yakın bir yerde bir anda yere yığıldı. Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti. 15 saniye içinde Christian Eriksen’in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı. Öte yandan takım arkadaşları da 29 yaşındaki futbolcunun etrafında bir çember oluşturdu.

Tüm futbolcuların ve sporseverlerin gergin bir bekleyişe geçtiği olay sonrası Christian Eriksen’e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Yıldız futbolcu daha sonra sedye ile oyun alanının dışına taşındı. Eriksen’in sedyede kendisine gelmiş görüntüsü yüreklere su serpti. Eriksen’e kalp masajı yapıldığı sırada tribünlerdeki Finlandiyalı taraftarların “Christian”, Danimarkalı taraftarların ise “Eriksen” şeklinde tezahürat yaparak yıldız futbolcuya destek verdikleri gözlendi.

UEFA VE DANİMARKA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

Christian Eriksen’in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu. UEFA’nın konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kopenhag’daki UEFA EURO 2020 maçı, tıbbi bir acil durum nedeniyle askıya alındı” denildi.

Açıklamanın devamında “Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen’in sağlık durumu nedeniyle iki takım yetkilileri ve maçın hakemleri ile acil toplantı yapıldı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumu stabil” ifadelerine yer verildi.

Danimarka Futbol Federasyonu ise Eriksen’in durumu hakkında “Eriksen uyandı. Bilinci açık. Hastanede tetkikleri sürüyor” açıklamasında bulundu. Danimarka Futbol Federasyonu ayrıca maçın TSİ 21.30’da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Tüm dünyayı büyük üzüntüye boğan olayda Christian Eriksen’in sevgilisi Sabrina Kvist adeta yıkıldı. Sabrina Kvist’e ilk teselli, Danimarka Milli Takımı Kaptanı Simon Kjaer ve kaleci Kasper Schmeichel’dan geldi.