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Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen’in kalbi durdu

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 B Grubu maçında yıldız futbolcu Christian Eriksen'in kalbi durdu. Maç ertelendi. UEFA ve Danimarka Futbol Federasyonu yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı. Karşılaşmanın TSİ 21:30'da kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Güncellenme: 21:11, 12/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen’in kalbi durdu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu maçında Danimarka, Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bir anda yere yığılan Danimarka’nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen’in kalbi durdu.

Maçta 43. dakika oynanırken gelişen Danimarka atağında Christian Eriksen, taç çizgisine yakın bir yerde bir anda yere yığıldı. Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti. 15 saniye içinde Christian Eriksen’in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı. Öte yandan takım arkadaşları da 29 yaşındaki futbolcunun etrafında bir çember oluşturdu.

Bir anda yere yığılan Eriksen’e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Fotoğraf: Reuters

Tüm futbolcuların ve sporseverlerin gergin bir bekleyişe geçtiği olay sonrası Christian Eriksen’e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Yıldız futbolcu daha sonra sedye ile oyun alanının dışına taşındı. Eriksen’in sedyede kendisine gelmiş görüntüsü yüreklere su serpti. Eriksen’e kalp masajı yapıldığı sırada tribünlerdeki Finlandiyalı taraftarların “Christian”, Danimarkalı taraftarların ise “Eriksen” şeklinde tezahürat yaparak yıldız futbolcuya destek verdikleri gözlendi.

Eriksen sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. Fotoğraf: Reuters

UEFA VE DANİMARKA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

Christian Eriksen’in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu. UEFA’nın konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kopenhag’daki UEFA EURO 2020 maçı, tıbbi bir acil durum nedeniyle askıya alındı” denildi.

Açıklamanın devamında “Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen’in sağlık durumu nedeniyle iki takım yetkilileri ve maçın hakemleri ile acil toplantı yapıldı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumu stabil” ifadelerine yer verildi.

Danimarka Futbol Federasyonu ise Eriksen’in durumu hakkında “Eriksen uyandı. Bilinci açık. Hastanede tetkikleri sürüyor” açıklamasında bulundu. Danimarka Futbol Federasyonu ayrıca maçın TSİ 21.30’da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Eriksen’in sevgilisi Sabrina Kvist gözyaşlarına boğuldu. Fotoğraf: Reuters

Tüm dünyayı büyük üzüntüye boğan olayda Christian Eriksen’in sevgilisi Sabrina Kvist adeta yıkıldı. Sabrina Kvist’e ilk teselli, Danimarka Milli Takımı Kaptanı Simon Kjaer ve kaleci Kasper Schmeichel’dan geldi.

Futbolcular gibi maçı tribünden izleyen taraftarlar da gözyaşlarına boğuldu. Fotoğraf: Reuters

Avrupa Danimarka Euro Finlandiya Futbol Sağlık
Yayınlanma Tarihi:19:59,