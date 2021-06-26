Danimarka-Galler maçı sonrası EURO 2020’de ilk çeyrek finalist belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) Son 16 Turu maçları Danimarka-Galler karşılaşması ile başladı. B Grubu son maçında Rusya’yı farklı yenerek tur atlayan Danimarka ile Türkiye’nin de yer aldığı A Grubu’ndan çıkmayı başaran Galler arasındaki maç, adeta Kasper Dolberg’in tek kişilik gösterisine sahne oldu. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Danimarka, çeyrek finale yükselen takım oldu. Danimarka’nın gollerini Dolberg (2), Joakim Maehle ve Martin Braithwaite kaydetti.

Maç öncesi Danimarka’nın yıldız futbolcusu Cristian Eriksen unutulmadı. Galler Milli Takımı Kaptanı Gareth Bale, özel olarak yaptırılan formayı, Danimarka Milli Takımı Kaptanı Simon Kjaer’e verdi.

Maçta ilk golü bularak Galler’in hızlı hücum avantajını geçersiz kılan Danimarka, rakibini de kendi silahıyla vurmayı başardı. Skor avantajını elde ettikten sonra oyunun temposunu düşüren, savunma güvenliğini arttıran Danimarka, Galler’in sonuçlanmayan atakları sonrasında da farka gitti. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 3 puanla ikinci olmayı başaran tek takım olan Danimarka, Son 16 Turu’nu zorlanmadan geçmeyi başardı.

Maçın son bölümünde adeta dağılan Galler, hem 10 kişi kaldı, hem de rakibine farklı mağlup olmaktan kurtulamadı. Şampiyonanın en iyi hızlı hücum yapan takımı olarak gösterilen Galler, ilk 20 dakika dışında Danimarka’nın futboluna ayak uyduramadı. Set hücumları başarısız olan, rakip kalede net fırsat üretmekte zorlanan Galler, turnuvaya veda etti.

DOLBERG ŞOV

İki takımın da temkinli başladığı karşılaşmada Danimarka, 27. dakikada öne geçmeyi başardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Dolberg, muhteşem bir vuruşla ağları havalandırdı. Bu golle skor avantajını eline geçiren Danimarka, turnuvanın en iyi kontra-atak takımı olarak gösterilen Galler’in en büyük kozunu elinden almış oldu.

Golden sonra savunma güvenliğini arttıran Danimarka, Galler’i kendi silahı olan hızlı hücumlarla vurmaya çalıştı. İkinci yarının hemen başında Dolberg’in savunmanın büyük hatası sonrası 49. dakikada sert şutuyla kaydettiği gol sonrası iyice rahatlayan Danimarka, skoru korumak için oyunun temposunu düşürdü. Galler’in baskı yaptığı dakikalarda savunmada oldukça başarılı bir performans sergileyen ve rakibine net gol şansı vermeyen Danimarka, 88. dakikada Maehle ile üçüncü golü de buldu.

GALLER 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 90. dakikalarında Galler’den Harry Wilson, rakibine yaptığı sert hareket sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Danimarka’nın 86. dakikada Martin Braithwaite ile yakaladığı pozisyonda direk gole izin vermedi. Hem 10 kişi kalan hem de 3-0 geriye düşen Galler, uzatma dakikalarında iyice oyundan koptu. Danimarka, 90+4. dakikada Braithwaite ile farkı dörde çıkardı. Önce yardımcı hakemin ofsayt bayrağı ile iptal edilen gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolünün ardından geçerli sayıldı.

Galler’i 4-0 gibi net bir skorla geçen Danimarka, EURO 2020’de çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Danimarka, çeyrek finalde Hollanda-Çekya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.