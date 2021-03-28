Danimarka sahasında Moldova’yı 8 golle dağıttı

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ikinci maçında Danimarka, evinde Moldova’yı ağırladı. MCH Arena’da oynanan karşılaşmada, Moldova ağlarına 8 gol bırakan Danimarka rakibine şans tanımadı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. (p) ve 48. dakikalarda Dolberg, 22. ve 29. dakikalarda Damsgaard, 35. dakikada Larsen, 39. dakikada Jensen, 81 dakikada Skov ile 89. dakikada Ingvartsen kaydetti.

Danimarka, tarihindeki en farklı galibiyeti 10 Haziran 1987 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde Romanya’yı 8-0 yenerek almıştı.

Bu sonucun ardından grupta 2’de 2 yapan Danimarka, F Grubu’nda 6 puanla liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Moldova ise 1 puanla 5. sırada yer aldı.

Danimarka, gelecek maçta Avusturya’ya konuk olacak. Moldova ise İsrail’i ağırlayacak.