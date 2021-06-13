Danimarka’dan Eriksen açıklaması… ‘Yanına gittiğimde nefes alıyordu’

Danimarka Futbol Federasyonu, dün oynanan Finlandiya müsabakasında fenalaşan Eriksen'in durumunun stabil olduğunu ve desteklerini ileten herkese teşekkür ettiğini açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu yeni bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, “Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz” açıklamalarına yer verildi.

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‘YANINA GİTTİĞİMDE NEFES ALIYORDU’

Danimarkalı Christian Eriksen’e ilk müdahaleyi yapan milli takım doktoru Martin Boesen ise, yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Parken Stadı’nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, “Christian’ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian’ı yeniden hayata döndürdü” ifadelerini kullandı.