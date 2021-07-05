Danışman Erol Kaynar, Beşiktaş’ın hedefindeki isimleri açıkladı

Beşiktaş’ın başkanı Ahmet Nur Çebi’nin danışmanı olan Erol Kaynar, siyah-beyazlıların transfer gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Kaynar katıldığı bir radyo programında Beşiktaş’ın transfer gündemine gelen isimler hakkında son durumları anlattı.

Başkan danışmanı Kaynar; Bruma, Gedson Fernandes, Diego Costa ve Luuk de Jong isimlerini verdi. Radyospor’a konuşan Erol Kaynar’ın açıklamaları şöyle;

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“TORUNOĞULLARI, LUUK DE JONG İÇİN BAĞLANTIYA GEÇTİ”

Galatasaray’a iki kez kiralık olarak imza atan Henry Onyekuru’nun Beşiktaş’ın gündeminde olup olmadığını bilmediğini belirten Kaynar, asıl hedefinin Bruma olduğunu ifade ederek, “Onyekuru gerçekten Beşiktaş’ın hedefi mi? Bilemiyorum. İyi bir oyuncu. Galatasaray’da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben Bruma’nın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bruma, doğrudan kaleye giden bir oyuncu. Çok daha kararlı bir oyuncu. Onyekuru değil, Bruma Beşiktaş’ın gerçek hedefi. Erdal Torunoğulları, PSV ile şu anda bağlantılı. Ayrıca Luuk de Jong ile de Beşiktaş ilgileniyor. Erdal Torunoğulları bu konuda da bağlantıya geçti” açıklamasını yaptı.

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“DIEGO COSTA İSTENİYOR AMA İMZA PARASI…”

Erol Kaynar, Beşiktaş’ın Larin kalsa bile 2 forvet transferi yapacağını ve bunlardan birinin Diego Costa olabileceğini anlattı. Kaynar, Diego Costa transferiyle ilgili şunları söyledi:

“Beşiktaş’ın şu anda forvetteki birinci opsiyonu halen Diego Costa. Diego Costa’dan kesin karar vermesini bekliyordu Beşiktaş. Halen pazarlıklar sürüyor. Çin’den astronomik bir teklif gelirse diye korkuyorum ama oyuncu da Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Beşiktaş imza parası vermek istemiyor. Yıllık kazanç konusunda limitleri biraz daha yükselterek Beşiktaş bu transferi bitirebilir. Diego Costa, Beşiktaş’ın isteği. Larin kalsa bile Beşiktaş 2 tane forvet alacak. Bunlardan birinin Costa olacağını düşünüyorum.”

“GEDSON FERNANDES, SERGEN YALÇIN’IEN BEĞENDİĞİ OYUNCULARDAN BİRİSİ”

Kaynar son olarak geçen sezon Galatasaray’da oynayan Gedson Fernandes’in de Beşiktaş’ın gündeminde olduğunu doğruladı. Kaynar, “Gedson Fernandes, Sergen Yalçın’ın beğendiği oyunculardan birisi. Beşiktaş, Gedson Fernandes’in transferi konusunda devreye girdi. Bunu da doğrudan biliyorum” diye konuştu.