Dany Nounkeu’nun oğlu, Galatasaray’ın 23 Nisan kutlamalarında!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dany Nounkeu'nun altyapıda oynayan oğlu, sarı kırmızılı kulübün 23 Nisan etkinliklerinde duygularını paylaştı.

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Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir etkinlik düzenledi.

Galatasaray altyapısında oynayan minik futbolcular, A takım futbolcuları ve teknik ekibiyle bir araya gelirken hediyeler dağıtıldı.

“BUNDAN DAHA İYİ BİR BAYRAM YOK”

Günün en çok dikkat çeken ismi ise, Galatasaray’ın eski futbolcusu Dany Nounkeu’nun oğlu oldu. Babasıyla aynı ismi taşıyan Nounkeu, sarı kırmızılı kulübün altyapısında oynuyor.

GS TV mikrofonlarına konuşan ve Türkçe röportaj veren sempatik minik futbolcu, 23 Nisan’a dair duygularını paylaştı. Nounkeu, “Hepimiz için çok güzel bir gün. Atatürk’ün bize armağan ettiği bir gün. Bundan daha iyi bir bayram yok diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.