Daum: Kuntz için bir ‘intihar’ görevi

Kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan ve Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören Christoph Daum, Stefan Kuntz hakkında konuştu.

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Türkiye A Milli Takım teknik direktörlük görevine gelen Stefan Kuntz için Türkiye’de uzun yıllar görev yapan Christoph Daum’dan yorum geldi.

Bild’e konuşan Daum, Kuntz ile Türkiye’deki görevi kabul etmeden önce konuştuğunu açıklayarak, “Bunun tam bir ‘intihar’ görevi olduğunu söyledim” dedi.

Daum, 2022 Dünya Kupası’na gitme şansı azalan ve rakiplerinin sonuçlara bağlı kalan A Milli Takımımızda ‘devrim yapmayı’ hedefleyen Kuntz’a, “Bir tavsiye verecek olsam; ona milli takımı değil, Süper Lig’den bir takımın başına geçmesini önerirdim” dedi.