Daum’dan Alman basınına Fenerbahçe açıklaması! ‘Mesut Özil’in teknik direktörü mü olacak?’

Fenerbahçe’de son dönemde yaşanan kötü gidişat nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Erol Bulut’un yerine adı geçen Christoph Daum, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Son dönemde sosyal medya hesabından sıkça İstanbul paylaşımları yapan tecrübeli teknik adam için ‘kendisini Fenerbahçe taraftarlarına hatırlatıyor’ yorumları yapılmıştı.

Alman Bild Gazetesi,”Daum, Mesut Özil’in teknik direktörü mü olacak?” manşetiyle verdiği haberde Daum’un yaptığı açıklamaları okuyucularıyla paylaştı. “Fenerbahçe’den teklif aldınız mı?” sorusuna cevap veren Daum, “Fenerbahçe’den resmi bir teklif almadım” şeklinde cevap verdi.

Daum’un “teklif almadım” açıklamasına rağmen Alman Bild Gazetesi, “Daum bir teklif almadığını açıklasa da bu teklif beklenenden daha hızlı bir şekilde gelebilir. Zira Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı ve bu tablo pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçından sonra da ağırlaşabilir. İstanbul’da bir kurtarıcı gibi getirilen süperstar Mesut Özil, neredeyse bir yıl boyunca antrenman yapamadan rekabete dayalı bir ligde form arıyor” denildi.

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‘BENCE ŞAMPİYONLUK YOLUNDALAR’

Daum kısa bir süre önce verdiği röportajda Fenerbahçe’nin kaliteli kadrosu ile şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu dile getirmişti; “Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut’un teknik ekibinde yer alan Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Aurelio gibi isimleri yakından tanıyorum. Teknik heyetteki görevleri açısından kariyerlerinin henüz başında bulunuyorlar; ancak ben yine de onların başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, şampiyonluğa oynayacağını düşündüğüm iyi bir takım kurmuş. Türkiye’de tabii bunlar şampiyon olmak zorunda diyeceklerdir; ama hayır, ben bu takım şampiyon olur diyorum. Bir de şimdi acil ihtiyaç olan 10 numara mevkiine oyuncu gelecek. Yanlış anlaşılmasın, o mevkide oynayabilecek olan Yunan Pelkas’ta çok iyi bir ofansif orta saha oyuncusu, fakat şimdi Mesut Özil ile daha da güçlü olacaklar. Toplamda büyük maddi yatırımlar yapıldı ve ben 20’de saymayı bıraktım, ama çok sayıda yeni oyuncu alındı. Bence şampiyonluk yolundalar ve bu yolda sadece kendilerine yenik düşebilirler.”

DAUM’DAN MESUT ÖZİL SÖZLERİ…

Daum daha önce Mesut Özil için yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun Türkiye’de büyük bir baskı hissedeceğini söylemişti. Mesut Özil eğer beklenen performansı gösteremezse görebileceği en şiddetli tepkileri göreceğini belirten Daum, “Eğer doğru performansı veremezse Alman Milli Takımı’ndaki en kötü zamanında bile bu kadarını yaşamadığı tepkileri görecektir. Bakışı açısı hep aldığı paranın hakkını vermesi yönünde olacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Daum Türkiye’de maç kaybedildikten sonra bazen dışarı çıkmakta bile zorlanıldığını belirterek yıldız oyuncu için Türkiye’de oynamanın büyük bir sınav olacağının altını çizmişti.