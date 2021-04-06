David Sassarini: ‘Şimdi NBA mantığına geçtik’

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, “Güzel bir maç çıkardık. Yürekten oynadık yüksek konsantrasyon vardı bugün. Şimdi NBA mantığına geçtik. Bunu bıraktık, önümüzdeki Galatasaray maçına konsantre oluyoruz” ifadelerini kullandı.

David Sassarini, Fatih Karagümrük’ün Avrupa kupalarına gidebilme şansıyla ilgili olarak ise, “Bizim için gün gün, adım adım ve antrenman antrenman, maç maç giden bir mantalite var. Takım için önemli olan bu” diye konuştu.