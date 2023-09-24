Davinson Sanchez: Çok iyi karşılandım

Galatasaray formasını ilk kez Başakşehir karşısında giyen Davinson Sanchez, "Buraya geldiğim ilk günden beri çok iyi karşılandım. Oyuncular arasındaki rekabet takıma olumlu yansıyacaktır. Herkes oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyor" dedi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında RAMS Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Davinson Sanchez, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üç puan aldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Sanchez, “Günün sonunda kimin oynadığı değil, takımın kazanması önemli. Ancak buraya tabii ki beklemek için değil, oynamak için geldim. En iyi performansımı göstererek takıma katkı yapmak istiyorum. İkinci yarı biraz oyundan düştük, kafa karışıklığı yaşadık, orta sahayı kaybettik. Bu sırada pozisyonlara girip golü buldular. Daha sonra özellikle son 20 dakikada toparlanıp oyunu tekrar kontrol etmeye başladık ve maçı kazanmayı başardık” ifadelerini kullandı.

“ÇOK İYİ KARŞILANDIM”

Takımdaki oyuncuların hazır olduğunu dile getiren Davinson Sanchez, “Buraya geldiğim ilk günden beri çok iyi karşılandım. Oyuncular arasındaki rekabet takıma olumlu yansıyacaktır. Herkes oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyor. Sadece biz savunma oyuncuları değil, hepimiz yüksek yoğunluktaki maçlara hazırız. Takımda yer alacak isimlere tabii ki teknik direktörümüz karar veriyor ama hepimiz takıma destek vermek için hazırız” şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Liginde zor bir grupları olduğunu aktaran Sanchez, “Kopenhag, iyi ve bu organizasyonda tecrübeli bir takım. Galatasaray olarak sert takımlarından biri haline gelip, elimizden geldiğince fazla puan toplamayı hedefliyoruz. Çok zor bir grupta bulunuyoruz. Bayern Münih ve Manchester United bu turnuvanın eski şampiyonlarından. Kopenhag bu turnuvaya alışık bir takım. Biz de çok iyi bir takımız ve onlar için işleri elimizden geldiğince zorlaştıracağız. Puanları toplamak ve tur atlamak için çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)