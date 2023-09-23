Demir Ege Tıknaz pes etmedi

Beşiktaş'ın dikkat çeken genç yeteneği Demir Ege Tıknaz, sakatlığı da yendi. 9 Nisan 2022’de çapraz bağları koptu. Ameliyat oldu. Ocak 2023’te sahalara döndü. Neftçi maçında ilk kez 11’e girdi. Brugge deplasmanında gücünü gösterdi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta yeni bir yıldız doğuyor: Demir Ege Tıknaz…

Futbola 10 yaşındayken siyah-beyazlıların altyapısında başlayan 2004 doğumlu futbolcu, Club Brugge maçındaki performansıyla dikkat çekti. 1.93'lük boyu, yumuşak bilekleri ve gösterişsiz futboluyla beğenildi. Şenol Güneş'in yeni transfer Onana'yı geri plana itip oynattığı Demir Ege'nin öyküsü ‘Savaşan kazanır' dedirtiyor.

Genç oyuncu, U19 Gelişim Ligi'nde 9 Nisan 2022'de oynayan Alanyaspor maçında sakatlandı. Çapraz bağları kopmuştu. Ameliyat oldu. Kariyerinin başında bu denli bir şok onu pes ettirmedi. Çok çalıştı, sakatlığı da yendi. U19 Elit Ligi'nde 7 Ocak 2023'teki Trabzonspor maçıyla sahalara döndü.

ŞENOL GÜNEŞ ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Şenol Güneş, genç futbolcu ile özel olarak ilgilendi, kampa aldı. Tirana karşısında A Takım'daki ilk maçına çıktı, Neftçi mücadelesinde ilk kez on bire girdi. Güçlü Club Brugge deplasmanında şimdiye kadarki en ciddi sınavından başarıyla geçti. Demir Ege'nin şimdi gözü takımın bankosu olmakta…

Demir Ege, kariyerinin başında 10 numara oynuyordu. Önder Karaveli, altyapıda görev yaptığı dönemde onu 6 numarada görmek istedi. Fiziği ve tekniği, bu bölge için değişik bir profil sunuyordu. Genç oyuncu da bu bölgeyi benimsedi. Demir Ege'yi Dortmund başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübü izliyor.